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Холодницький: На моєму столі є ще одне подання на нардепа

Четвер, 6 липня 2017, 15:45

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький має на своєму столі ще одне подання на нардепа щодо зняття недоторканності.

Про це Холодницький сказав журналістам у перерві засідання регламентного комітету у справі щодо народного депутата Максима Полякова у четвер.

"Те, що нас критикують, що багато подань - та буде ще більше. Я вам скажу, мені на стіл вчора поклали ще одне подання на ще одного народного депутата. Я зараз його вичитую", - сказав Холодницький.

Як повідомлялося, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Регламентний комітет Верховної Ради на засіданнях 3-7 липня по одному на день розглядатиме питання щодо подань Генпрокуратури на притягнення до відповідальності вказаних народних депутатів.

Комітет вже розглянув подання на Лозового, Дейдея та Довгого. У всіх трьох випадках комітет визнав подання недостатньо обґрунтованими, проте передав їх для подальшого розгляду спікеру ВР Андрію Парубію.

Детальніше про розгляди цих подань читайте у матеріалах "Української правди": "Забуксувати на старті. Як комітет захистив недоторканність Дейдея", "Секретар диявола". Як Луценко ловив та не впіймав Довгого" та "Мощі проти ножів. Як комітет розглядав подання на Лозового".

Олег Твердь, УП

Теми: Антикорупційна прокуратураНАБУнедоторканність
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