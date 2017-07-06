Комітет визнав необґрунтованими подання на Полякова

Регламентний комітет ВР визнав подання ГПУ на нардепа Максима Полякова недостатньо обґрунтованими й відправив їх на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомив в.о. голови комітету Павло Пинзеник на засіданні в четвер.

В усіх трьох поданнях - на зняття недоторканності, затрмання і арешт нардепа - комітет визнав, що вони є законними, але недостатньо обґрунтовані в частині проведення оперативних слідчих дій.

Також комітет звернувся до ГПУ з вимогою розслідувати дії працівників НАБУ, які нібито вчинили злочин провокацією підкупу.

За три рішення члени комітету голосували одностайно.

Як відомо, ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на зняття недоторканності, затрмання і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара у розмірі 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.

Роман Кравець, УП