У штабі АТО уточнили втрати за добу

6 липня в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий загинув, ще 1 зазнав поранень.

Про це на брифінгу в п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів у Кримському (загиблий) та Пісках (поранений).

Валентина Романенко, УП