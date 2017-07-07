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В "Укргазвидобуванні" знову обшуки – голова правління

П'ятниця, 7 липня 2017, 13:06

Служба безпеки України та Генпрокуратура знову прийшли з обшуками до компанії "Укругазвидобування".

Про це у п'ятницю заявив у Facebook голова правління ПАТ "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

"Сьогодні з обшуками до УГВ прийшли СБУ та ГПУ – комусь, мабуть, не подобається, що ми з таким трудом залучаємо в Україну іноземні сервісні компанії, що створюємо ринок нафтогазових сервісних послуг, що працюємо чесно і прозоро", - написав він.

За словами Прохоренко, в офісах компанії вилучають документи щодо робіт зі збільшення видобутку газу.

"Ці люди живуть в паралельній реальності? Чиїм інтересам вони служать, коли роблять таке? Ми звичайно, все надамо. Але хто відповість за втрачений газ, за втрати продуктивності? Минулого року ми вже згаяли півроку на запуск програми інтенсифікації тому що суди блокували тендери, правоохоронці мочили необхідність проведення таких робіт", - пише голова правління.

Як повідомлялося, на початку лютого співробітники СБУ і ГПУ вже проводили обшуки в офісах "Укргазвидобування", які знаходяться в Києві і Полтаві. Обшуки в УГВ також проводилися в середині квітня.

У 2016 році в компанії також проводили декілька обшуків.

Українська правда

Теми: СБУГенпрокуратурагаз
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