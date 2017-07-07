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Журналістка: Поліція на блокпосту погрожувала і повалила мене на землю

П'ятниця, 7 липня 2017, 14:16

Журналістка "1+1" Наталія Нагорна заявила, що поліцейські на блокпості поблизу Мар’їнки 6 липня під час конфлікту зі знімальною групою повалили її на землю і перезаряджали зброю над її головою.

Про це вона розповіла виданню Detector.media.

За її словами причиною конфлікту знімальної групи була не відсутність у журналістів відповідних документи, а їх намір зафіксувати правопорушення, яке здійснювали люди у поліцейській формі.

Нагорна запевняє, що у журналістів була домовленість про співпрацю із прес-офіцером у Волновасі.

"Однак поблизу Мар’їнки авто, на якому чітко було позначено, що це машина "1+1", не пропускали люди з поліцейськими шевронами, але без жетонів. Належним чином не представившись, вони пред'явили групі "1+1" претензії: мовляв, у водія пошкоджений паспорт. Водія оштрафували на 51 гривню, хоча проблем з ідентифікацією журналістів і співробітників каналу "1+1" не було. Проте у них відібрали документи", - переказує її версію видання.

Заяви поліції про відмову знімальної групи "1+1" проходити стандартні процедури перевірки документів, за словами Нагорної, є неправдою.

"Причиною конфлікту медійниця називає те, що журналісти фіксували правопорушення поліцейських щодо них на відео, а люди, які з ними "спілкувалися", наполягали на видаленні цього запису. Журналісти відмовилися", - пише видання.

За її словами поводилися ці люди в поліцейській формі дуже грубо.

"Наталію повалили обличчям на землю, над її головою перезаряджали автомат із нецензурною лайкою: "Ти, с… не воюєш!" Один із "співрозмовників" видер у журналістів телефон, жбурнув на землю, намагаючись розбити. Попри це шматок запису, на якому видно зокрема, як виривають і жбурляють телефон, зберігся", - переказує версію Нагорної видання.

Також вказується, що після конфлікту журналістам довелося в лікарні знімати побої. 

У Донецькому обласному управлінні поліції, де знімальна група написала скаргу, заяву журналістів кілька разів губили, але зрештою знайшли.

За словами Нагорної, поведінку підлеглих в управлінні намагалися виправдати тим, що вони, мовляв, "стоять на відстані 8 км від передової і нервують...".

Як відомо, поліція Донеччини у четвер повідомила, що між знімальною групою одного з центральних телеканалів та поліцейськими в виник конфлікт на блокпості під Мар’їнкою.   

В поліції заявили, що знімальна група не мала спеціального дозволу для зйомки прифронтового блокпосту.

Теми: ДонбасАТОЗМІ
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