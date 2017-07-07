Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів

В центрі Києва затримують групу осіб, що планували влаштувати провокації.

Про це "Українській правді" повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик.

"Відбувається затримання групи осіб – 2 автомобілі і автобус, які планували влаштувати провокації під однією з дипломатичних установ", - сказала вона.

Вона не уточнила, біля якого саме посольства планувалися провокації.

Згідно з інформацією "Української правди" операція проводиться спільно із працівниками СБУ.

У прес-службі СБУ цю інформацію Українській правді підтвердили.

Згідно із фото і відео, затримання відбувається на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від Німецького посольства. Також за два квартали розташоване Польське посольство.

Як видно на фото, затриманий автомобіль має польські номери.

Українська правда