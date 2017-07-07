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Біля Німецького посольства в Києві поліція затримує групу провокаторів

П'ятниця, 7 липня 2017, 15:19

В центрі Києва затримують групу осіб, що планували влаштувати провокації.

Про це "Українській правді" повідомила речниця київської поліції Оксана Блищик.

"Відбувається затримання групи осіб – 2 автомобілі і автобус, які планували влаштувати провокації під однією з дипломатичних установ", - сказала вона.

Вона не уточнила, біля якого саме посольства планувалися провокації. 

Згідно з інформацією "Української правди" операція проводиться спільно із працівниками СБУ.

У прес-службі СБУ цю інформацію Українській правді підтвердили.

 
 
 

Згідно із фото і відео, затримання відбувається на вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від Німецького посольства. Також за два квартали розташоване Польське посольство.  

Як видно на фото, затриманий автомобіль має польські номери.

 

Українська правда

Теми: поліціяКиїв
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