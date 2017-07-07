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У центрі окупованого Луганська пролунав вибух – сайт бойовиків

П'ятниця, 7 липня 2017, 15:59

У центрі окупованого бойовиками Луганська, недалеко від площі Леніна, стався вибух, поранено жінку.

Про це в п'ятницю, 7 липня, повідомляє сепаратистське видання "Луганський інфоцентр" із посиланням на так звану "народну міліцію ЛНР".

За інформацією російського інформагентства "РИА Новости", вибух стався неподалік від Будинку уряду. Район інциденту оточено, працюють оперативні служби.

Інформацію про вибух підтверджують в соцмережах місцеві жителі. Вони пишуть, що інцидент стався близько 15:30 п'ятниці та привів навіть до загибелі людей.

"Був вибух біля комендатури, є загиблі... 2 пожежні, 2 уазика з Беркутом, 5 швидких в центр - 2 вже у бік обласної", - буквально зараз пише в Twitter користувач під ніком IgorGirkin.

Теми: Луганськнадзвичайна подія
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