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НАЗК склало перелік посад, на яких легко стати корупціонером

П'ятниця, 7 липня 2017, 16:17

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило перелік посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За інформацією агенції, на її черговому засіданні було складено два переліки - посад з високим рівнем корупційних ризиків та посад з підвищеним корупційним ризиком.

Повідомляється, що проект рішення погодили без зауважень Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Фонд державного майна України.

Рішення про затвердження НАЗК направило на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Зокрема, до переліку, де корупційний ризик є високим, входять такі посади:

- глави Адміністрації президента та його заступників;

- керівників та заступників керівників структурних підрозділів Національного банку України;

- керівників та їх заступників у територіальних управліннях Державної судової адміністрації;

- керівників та заступників державних підприємств, установ, організацій;

- деякі керівники в органах місцевого самоврядування;

- деякі керівники, відповідальні за реалізацію антикорупційної програми;

- члени державних колегіальних органів, які здійснюють функції з державного регулювання.

До переліку, де корупційний ризик є підвищеним, увійшли такі посади:

- глави АП та його заступники;

- члени державних колегіальних органів;

- посади, які повинні заміщатися старшим офіцерським складом військовослужбовців у військових комісаріатах;

- керівники та їх заступники в структурних підрозділах НБУ;

- керівники та їх заступники в територіальних управліннях Державної судової адміністрації;

- керівники держпідприємств, установ й організацій та їх заступники (крім громадян інших держав);

- посади державної служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів;

- деякі посади в органах місцевого самоврядування.

Українська правда

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Теми: НАЗКкорупція
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