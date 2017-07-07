НАЗК склало перелік посад, на яких легко стати корупціонером
Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило перелік посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
За інформацією агенції, на її черговому засіданні було складено два переліки - посад з високим рівнем корупційних ризиків та посад з підвищеним корупційним ризиком.
Повідомляється, що проект рішення погодили без зауважень Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Фонд державного майна України.
Рішення про затвердження НАЗК направило на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Зокрема, до переліку, де корупційний ризик є високим, входять такі посади:
- глави Адміністрації президента та його заступників;
- керівників та заступників керівників структурних підрозділів Національного банку України;
- керівників та їх заступників у територіальних управліннях Державної судової адміністрації;
- керівників та заступників державних підприємств, установ, організацій;
- деякі керівники в органах місцевого самоврядування;
- деякі керівники, відповідальні за реалізацію антикорупційної програми;
- члени державних колегіальних органів, які здійснюють функції з державного регулювання.
До переліку, де корупційний ризик є підвищеним, увійшли такі посади:
- глави АП та його заступники;
- члени державних колегіальних органів;
- посади, які повинні заміщатися старшим офіцерським складом військовослужбовців у військових комісаріатах;
- керівники та їх заступники в структурних підрозділах НБУ;
- керівники та їх заступники в територіальних управліннях Державної судової адміністрації;
- керівники держпідприємств, установ й організацій та їх заступники (крім громадян інших держав);
- посади державної служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів;
- деякі посади в органах місцевого самоврядування.
Українська правда