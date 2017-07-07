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Трамп на зустрічі з Путіним порушував тему втручання РФ у вибори в США

П'ятниця, 7 липня 2017, 23:42

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з російським коллегою Володимиром Путіним неодноразово піднімав питання втручання Росії у вибори в США.

Про це після зустрічі президентів повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає The New York Times.

За його словами, Трамп декілька разів натиснув на Путіна з цього приводу.

"Він почав з того, що підняв питання занепокоєності американського народу втручанням Росії у вибори 2016 року. Він натиснув на нього більше, ніж один раз" - сказав Тіллерсон.

Видання наголошує на важливості цього моменту, оскільки досі Трамп ставив під сумнів масштаб втручання.

Путін при цьому, як зазначив держсекретар, заперечував втручання Росії. Варто зазначити, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Трамп начебто прийняв таку заяву Путіна.

За  словами Тіллерсона, представники США продовжать обговорення рамкової угоди з Путіним задля уникнення подібних дій у майбутньому.

Як повідомлялося, зустріч Трампа і Путіна в Гамбурзі тривала понад дві години.

Європейська правда

Теми: ТрампПутінСША
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