Муженко: Після навчань "Захід-2017" частина військ РФ може лишитися в Білорусі

Судячи з дій російської сторони, частина військ, які готуються для перекидання для участі в російсько-білоруських навчаннях "Захід-2017", може після їх закінчення залишитися на території Білорусі.

Про це заяив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко на спільному засіданні Військово-наукового ради ЗСУ і Національної академії наук України, передає Інтерфакс-Україна.

"Цілком імовірно, що по завершенні навчань частина цих військ залишиться на території Республіки Білорусь. При цьому існує висока ймовірність, що під час навчань будуть розгорнуті пункти прихованого зберігання озброєння, військової техніки і матеріально-технічних засобів", - сказав Муженко.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що такі дії можуть дозволити противнику значно скоротити терміни для створення ударних угруповань на західному і південно-західному стратегічних напрямках, що створює пряму загрозу для безпеки України.

"За нашою інформацією, чисельність російських військ для участі в навчаннях уже зараз збільшено із задекларованих 3 тис. до 5 тис. Проведення таких масштабних російсько-білоруських навчань, як Захід-2017 може розцінюватися як захід із нарощування бойового потенціалу Росії на кордонах нашої держави, а також на кордонах Польщі та прибалтійських країн", - підкреслив Муженко.

Муженко на спільному засіданні також повідомив, що чисельність військовослужбовців регулярних військ РФ, які перебувають на окупованих територіях України, на сьогодні перевищує 30 тисяч осіб.