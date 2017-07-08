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У США пропонують санкції проти Росії за порушення Договору про РСМД

Субота, 8 липня 2017, 07:58

Голова комітету у закордонних справах палати представників конгресу США пропонує нові санкції щодо Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про це з посиланням на американське видання "The Hill", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голова комітету у закордонних справах палати представників конгресу США Ед Ройс вніс поправку в законопроект по обороні на 2018 рік про запровадження нових санкцій стосовно Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Ройс представив поправку до щорічного законопроекту з питань оборонної політики, який, як очікується, буде винесено на розгляд палати наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, конгресмен "пропонує запровадити санкції щодо окремих осіб, які допомагають Росії розробляти основні системи озброєнь, а також щодо держав-спонсорів тероризму, які купують таку зброю".

Ройс вважає, що Росія "протягом багатьох років відверто ігнорує зобов'язання в рамках  Договору про РСМД". "І це ще один приклад російської агресії, яка підриває глобальну стабільність", - зазначає конгресмен.

Як нагадує видання, в законопроекті про оборону вже є попередження про те, що якщо Росія порушить Договір і його вимоги протягом 15 місяців з моменту прийняття законопроекту, то "за національним законодавством США більше не будуть пов'язані зобов'язаннями, які випливають з цього договору".

Теми: санкціїСШАРосія
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