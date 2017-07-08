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Меркель, Макрон і Путін говорять про Мінські домовленості

Субота, 8 липня 2017, 10:21

У Гамбурзі на полях саміту G20 о 9.30 за київським часом почалася зустріч у тристоронньому форматі лідерів ФРН, Франції та Росії.

Як повідомляє Укрінформ, канцлер Ангела Меркель і президенти Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорюють роботу в Нормандському форматі і ситуацію з виконанням Мінських домовленостей.

Напередодні українську тематику обговорювали у двосторонніх форматах, зокрема, Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

Крім того, перед самітом G20 президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч, на якій обговорили питання виконання Мінських угод.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мінські угодиМеркельПутінФранція
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