Меркель, Макрон і Путін говорять про Мінські домовленості

У Гамбурзі на полях саміту G20 о 9.30 за київським часом почалася зустріч у тристоронньому форматі лідерів ФРН, Франції та Росії.

Як повідомляє Укрінформ, канцлер Ангела Меркель і президенти Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорюють роботу в Нормандському форматі і ситуацію з виконанням Мінських домовленостей.

Напередодні українську тематику обговорювали у двосторонніх форматах, зокрема, Володимир Путін і президент США Дональд Трамп.

Крім того, перед самітом G20 президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч, на якій обговорили питання виконання Мінських угод.