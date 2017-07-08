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Військова прокуратура і ГПУ обшукали департамент охорони здоров'я ДніпрОДА

Субота, 8 липня 2017, 23:42
Представники військової та Генеральної прокуратури провели обшуки у Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. 

Про це повідомив радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик. 

За його словами, обшуки відбулися 7 липня.

"Прийшли рано, о 7 ранку. Близько 9:00 вже хотіли ламати двері. Мабуть, не знали, що о 7:00 ранку на роботу ніхто не приходить. Але спасибі що коректно і без автоматів. Понятих привезли з собою. На вимогу допустити незацікавлених понятих відмовили", - повідомив Голик. 

За його словами, представники прокуратури "забарикадувалися всередині приміщення департаменту, а щоб ніхто не зайшов в кабінет бухгалтерії забарикадувалися столом зсередини".

"Незаконно відмовили фіксувати процедуру обшуку техзасобами. Дівчину юриста з юрдепартаменту впустили, але випускати навіть в туалет відмовилися. Забрали у неї телефон. Правда після посилань на пару законів віддали", - додав він.

Також, за словами Голика, під час обшуку було вилучено документи.

"Протокол вилучення документів склали безграмотно типу "вилучено 7 синіх папок з документами". Скільки в них сторінок, які папки - ніхто не знає. В результаті обшуку забрали не тільки те, що було в ухвалі, а й зайве прихопили... Вилучили усі жорсткі диски і флешки і поїхали в Київ. .... В матеріалах справи ще кілька ОДА в інших областях", - додав він.

Голик зазначив, що департамент "оригінали документів, що стосуються цієї "справи" вже минулого разу за описом віддав". 

На думку Голика, обшук відбувся "в рамках "конкуренції", коли один постачальник ліків "віджимає" іншого". Він додав, що йдеться про препарати, які використовують під час перітоніального діалізу. 

"Рік тому ринком фармпрепаратів пішли чутки, що одна з компаній буде існуючого постачальника усіма способами з ринку "вичавлювати". Буває, конкуренція. Ось конкуренція дійшла до кримінальних справ", - додав Голик. 

У ГПУ та військовій прокуратурі про обшуки у департаменті Дніпропетровської ОДА не повідомляється. 

Українська правда

Теми: Дніпропрокуратураздоров'я
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