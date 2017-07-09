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ЗМІ: На Тернопільщині автобус з туристами потрапив в ДТП, є загибла

Неділя, 9 липня 2017, 00:26
ЗМІ: На Тернопільщині автобус з туристами потрапив в ДТП, є загибла

8 липня близько 18:00 у селі Ягільниця Чортківського району Тернопільської області автобус з туристами потрапив в ДТП.

Про це повідомляє сайт НТК.

Автобус "Setra" з туристами, який їхав з Коломиї в Одеську область, з'їхав в обрив і кілька разів перекинувся. За словами пасажирки, автобус знесло з дороги. У салоні перебувало 45 осіб, в тому числі діти.

"Нас їхало 45 чоловік на море, сильна злива, автобус понесло і пару раз перекотило в обрив", - повідомила пасажирка.

В результаті ДТП, загинула 25-річна жителька Коломиї. Також є багато постраждалих, як мінімум 5 осіб було госпіталізовано.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкість і на повороті виїхав на смугу зустрічного руху, зачепив відбійник і вилетів в кювет. Водій, за словами правоохоронців, попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

 
 
 

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Теми: Тернопільська областьДТП
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