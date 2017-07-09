9 липня Тіллерсон прибуде до Києва для зустрічі з Порошенком

9 липня Держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить свій перший офіційний візит до Києва і зустрінеться з українським президентом Петром Порошенко.

Як повідомляє сайт Білого дому, в ході візиту Тіллерсон висловить прихильність США територіальній цілісності України.

"Держсекретар підтвердить прихильність Америки суверенітету і територіальній цілісності України, одночасно заохочуючи уряд України продовжувати здійснення реформ, які зміцнили б економічну, політичну і військову стійкість України", - йдеться в повідомленні.

На сайті українського президента повідомляється, що церемонія зустрічі Тіллерсона відбудеться о 13.00 на ґанку АПУ.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", під час візиту ніякі документи підписуватися не будуть, хоча обидві сторони працюють над окремими угодами, які можуть бути підписані трохи пізніше, під час візиту в Україну американських міністрів.