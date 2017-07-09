Доба в АТО: 27 обстрілів, двоє українських військових поранені

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"В ході бойових дій двоє українських воїнів вчора зазнали вогнепальних поранень. Стан їхнього здоров'я лікарі характеризують як задовільний", - йдеться в повідомленні.

На Приморському напрямку терористи били 12 разів.

На початку доби бойовики з заборонених мінометів калібру 120 мм били по українських позиціях на околиці Мар'їнки. Також провокаційні обстріли зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів, озброєння БМП і зенітних установок зафіксовані в районі Широкиного, Богданівки, Гнутового, Павлопіля і Новотроїцького.

На Донецькому напрямку було 8 обстрілів.

Найскладнішою ситуація була в передмісті Авдіївки. Тут бойовики били з мінометів калібрів 120 і 82 мм. Крім того, сепаратисти стріляли в районі Пісків і Зайцевого з БМП, гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів.

На Луганському напрямку терористи били 7 разів.

"Найнапруженішою ситуація вчора була в районі Бахмутської траси, де противник з мінометів калібрів 120 й 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Кримське", - заявили в штабі.

З мінометів і протитанкових гранатометів бойовики здійснили щільний обстріл українських опорних пунктів біля Троїцького. Крім того, з великокаліберних кулеметів сепаратисти обстріляли оборонні укріплення сил АТО біля Станиці Луганської.