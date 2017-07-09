Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 27 обстрілів, двоє українських військових поранені

Неділя, 9 липня 2017, 06:56
Доба в АТО: 27 обстрілів, двоє українських військових поранені

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"В ході бойових дій двоє українських воїнів вчора зазнали вогнепальних поранень. Стан їхнього здоров'я лікарі характеризують як задовільний", - йдеться в повідомленні.

На Приморському напрямку терористи били 12 разів.

На початку доби бойовики з заборонених мінометів калібру 120 мм били по українських позиціях на околиці Мар'їнки. Також провокаційні обстріли зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів, озброєння БМП і зенітних установок зафіксовані в районі Широкиного, Богданівки, Гнутового, Павлопіля і Новотроїцького.

На Донецькому напрямку було 8 обстрілів.

Найскладнішою ситуація була в передмісті Авдіївки. Тут бойовики били з мінометів калібрів 120 і 82 мм. Крім того, сепаратисти стріляли в районі Пісків і Зайцевого з БМП, гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів.

На Луганському напрямку терористи били 7 разів.

"Найнапруженішою ситуація вчора була в районі Бахмутської траси, де противник з мінометів калібрів 120 й 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу селища Кримське", - заявили в штабі.

З мінометів і протитанкових гранатометів бойовики здійснили щільний обстріл українських опорних пунктів біля Троїцького. Крім того, з великокаліберних кулеметів сепаратисти обстріляли оборонні укріплення сил АТО біля Станиці Луганської.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: