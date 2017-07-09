Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тіллерсон: РФ має зробити перший крок для припинення вогню на Донбасі

Неділя, 9 липня 2017, 15:08
Тіллерсон: РФ має зробити перший крок для припинення вогню на Донбасі

Санкції США стосовно Російської Федерації залишатимуться чинними, поки російська сторона не припинить дії, які призвели до цих заходів.

Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон у Києві на спільній прес-конференції з президентом Петром Порошенком.

"Санкції США та Євросоюзу залишатимуться щодо Росії, поки РФ не припинить дії, що спричинили ці санкції. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод і використати свій вплив на сепаратистів, щоб спостерігачі ОБСЄ мали доступ не тільки на лінії зіткнення, але і вздовж кордону", - сказав Тіллерсон.

Держсекретар також підкреслив, що у своїх дискусіях з керівництвом Росії він кілька разів наголошував, що Росія має зробити перший крок для деескалації на сході України, зокрема, це має бути припинення вогню і відведення важкого озброєння, для надання доступу спостерігачам ОБСЄ.

"Дуже важливо відзначити цілі США. В першу чергу – це відновлення територіальної цілісності та єдності України. США уже надали більше 600 млн доларів від початку кризи. Також важливо забезпечити безпеку всіх громадян України", - додав він.

Також Тіллерсон заявив, що США розчаровані відсутністю прогресу у Мінському процесі щодо врегулювання ситуації на сході України, у зв'язку з чим був призначений спецпредставник в Україні Курт Волкер. 

Ми розчаровані відсутністю прогресу в рамках Мінської угоди, саме тому ми призначили спеціального представника по Україні. Ми будемо координувати діяльність з "Нормандською четвірки" та урядом РФ, щоб побачити, чи зможемо ми пришвидшити прогрес", - сказав Тіллерсон.

Держсекретар зазначив, що Волкер найближчі кілька днів перебуватиме в Києві, "щоб розібратися з ситуацією"

"Посол Волкер відомий дипломат і я радий, що він взяв на себе цю роль", - додав він.

Порошенко у свою чергу зазначив, що досвід Волкера в поєднанні з його рішучістю прискорить переговорний процес і дасть змогу розраховувати на імплементацію Мінських домовленостей з боку РФ.

Європейська правда

Теми: ДонбасРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: