Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гутерріш вибачився за недостатню підтримку переселенців з Криму та Донбасу

Неділя, 9 липня 2017, 21:48
Генсек ООН Антоніо Гутерріш вважає недостатньою фінансову підтримку ООН переселенців із окупованого Криму та Донбасу.

Про це він заявив під час зустрічі з головою ВР Андрієм Парубієм 9 липня у Києві. 

Під час зустрічі Парубій повідомив, що понад 20 тисяч кримських татар змушені були покинути свої домівки і переїхати в різні регіони України через анексію Росією півострова.

"Я можу лише вибачитися за те, що ми, можливо, не зробили достатньо, що немає достатнього рівня солідарності на міжнародному рівні в питанні, що стосується забезпечення фінансових потреб України, яка стикається з такими проблемами", - зазначив у свою чергу Гутерріш. 

Укрінформ

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНКримДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: