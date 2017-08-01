Трамп-молодший збрехав про мету зустрічі з Весельницькою за настановою батька

Президент США Дональд Трамп особисто диктував старшому сину заяву щодо мети зустрічі з російським адвокатом Наталією Весельницькою, яка відбулась в червні 2016 року.

Про це пише The Washington Post.

Після того, як ЗМІ повідомили про зустріч Трампа-молодшого, зятя президента США Джареда Кушнера і, на той момент, голови виборчого штабу Пола Манафорта з російським адвокатом Наталією Весельницькою, радники президента обговорювали варіанти відповіді з цього приводу для ЗМІ.

Стратегія, яку погодили радники, передбачала виступ Трампа-молодшого із заявою з правдивими даними на той випадок, якщо в ЗМІ з'явиться повна інформація про ту зустріч, пише видання.

"Трамп особисто продиктував заяву, в якій Трамп-молодший повідомив, що він і російський адвокат "перш за все обговорили програму про усиновлення російських дітей" під час зустрічі в червні 2016 року", - пише видання, посилаючись на людей, знайомих з дискусією.

У заяві, підкреслювалося, що тема зустрічі не стосувалася виборчої кампанії. Однак згодом Трамп-молодший визнав, що погодився на зустріч після отримання листа, в якому йому обіцяли надати компромат на Гілларі Клінтон.

"Це було . . . непотрібно", - сказав, коментуючи втручання Трампа у заяву сина, один із радників президента.

"Тепер хтось може стверджувати, що він намагався ввести в оману. Хтось може стверджувати, що президент не хоче, щоб ви казали всю правду", - додав він.

Радники Трампа повідомили The Washington Post, що він сам собі адвокат, стратег і публіцист і часто нехтує рекомендаціями професіоналів, яких найняв.

"Він не вважає, що він перебуває під судовою загрозою, тож він дійсно бачить це як політичну проблему, яку збирається вирішити самостійно", - повідомив один із радників.

Нагадаємо, комітет з розвідки Сенату США розслідує втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року. 24 липня під час слухань у сенаті зять президента США Дональда Трампа та старший радник Білого дому Джаред Кушнер публічно заперечив, що під час виборів вступав у змову з Росією.