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З мерії Запоріжжя зливали інформацію бойовикам – СБУ

Вівторок, 1 серпня 2017, 16:18

Співробітники управління СБУ в Запорізькій області зранку 1 серпня проводять обшуки в приміщеннях мерії Запоріжжя.

Про це повідомив речник управління СБУ в регіоні Сергій Левченко, передає Радіо Свобода.

"Дійсно ми, СБУ, проводимо обшуки в рамках кримінального провадження за постановою слідчого судді. Поки тривають слідчі дії", – сказав він.

За відсутності на робочому місці міського голови Володимира Буряка постанова про обшуки представниками відомства була вручена одному з його заступників.

Водночас Укрінформ, із посиланням на прес-службу СБУ в Запорізькій області, вказує, що обшук проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 359 КК України, - "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".

"Дане провадження відкрите на підставі інформації про те, що посадовцями, які мають доступ до державної таємниці, використовуються засоби зв'язку, що не відповідають вимогам законодавства для представників цієї категорії посадовців. Крім того, є інформація про те, що в приміщеннях використовуються камери відеостеження та інші спецзасоби, що порушує закон України "Про державну таємницю", - повідомили в СБУ.

Як пише місцеве видання Zanoza, Буряк назвав звинувачення повним абсурдом і поскаржився, що робота міськради частково заблокована.

Пізніше, як пишуть "Новости Донбасса" стало відомо, що слідство має дані про передачу на початку 2016 року з службових кабінетів мерії інформації на окуповану територію Донецької області.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року через службових кабінетів з пристроїв спеціального зв'язку невідомими особами передавалася інформація на окуповану територію Донецької області", - процитував Буряк постанови суду на обшук.

Як відомо, у березні 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводили п'ять обшуків у Запорізькій області.

Теми: СБУЗапоріжжямісцева влада
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