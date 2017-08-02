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Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст

Середа, 2 серпня 2017, 03:30
Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст

Введення Росією обмежень по судноплавству через Керченський канал в зв'язку з будівництвом моста призводить до збитків українських портів і буде оскаржено в суді.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на зустрічі з профспілками морських і річкових портів у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство юстиції в рамках наявних судових позовів проти Росії виділяє проблему перекриття Керченського каналу і введення обмежень по судноплавству. Зараз готується позов і рахуються збитки недоотриманих коштів Маріупольським і Бердянським торговими портами", - зазначив він.

Лавренюк додав, що проблема будівництва Керченського мосту зараз вирішується спільно з Міністерством закордонних справ, Радою національної безпеки і оборони.

Він також повідомив, що Мінінфраструктури ініціює зменшення нормативів відрахування держпідприємствами частини чистого прибутку до держбюджету з 75% до 50%, щоб більше коштів направляти на розвиток і оновлення інфраструктури.

Як повідомлялося, в червні стало відомо про підготовку Міністерством транспорту РФ проекту наказу про закриття Керченської протоки в акваторії його судноплавної частини Керч-Єнікальського каналу на 23 доби в серпні-вересні 2017 роки для постановки арки моста.

Теми: РосіяанексіяКримекономікасуд
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