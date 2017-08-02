Доба в АТО: Ситуація загострилася, 1 військовий ЗСУ загинув, 1 поранений

За минулу добу ситуація в зоні проведення АТО загострилася, бойовики 34 рази відкривали вогонь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"10 разів ворог застосовував міномети, 5 – озброєння БМП, 13 разів бив з гранатометів. Внаслідок бойових дій один наш військовий загинув, ще один отримав поранення", - йдеться в заяві.

Більше провокацій з боку бойовиків зафіксовано після 18:00.

На Донецькому напрямку терористи тричі з гранатометів обстрілювали українські укріплення на шахті Бутівка. По південних околицях Авдіївки бойовики кілька разів били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Близько 22:00 сепаратисти застосували міномет калібру 120 мм, зенітну установку, великокаліберні кулемети по українських силах в Троїцькому. Крім того, міномети працювали біля Майорська, Верхньоторецького і Зайцевого.

На Луганському напрямку бойовики в основному використовували стрілецьку зброю.

"Так, під ворожим вогнем, увечері і вночі опинились наші опорні пункти у Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській. А близько 19 години, внаслідок обстрілу снайпером нашого опорного пункту у Новозванівці, отримав смертельне кульове поранення український військовий", - йдеться в повідомленні.

На Приморському напрямку зі стрілецької зброї терористи обстрілювали сили АТО в Лебединському, а з гранатометів били по Талаківці.

"У свою чергу українські військові оперативно і часто агресивно відповідали ворогу, примушуючи його припиняти провокації", - відзначили в штабі.