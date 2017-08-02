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СБУ: Оголосили підозру "прокремлівському журналісту"

Середа, 2 серпня 2017, 09:58

У Житомирській області оголосили про підозру в державній зраді блогеру-журналісту, який нібито за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали.

Служба безпеки України вважає, що він діяв на шкоду інформаційній безпеці України.

"Житомирський журналіст з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створював тенденційні публікації. Тематику та бажаний зміст матеріалів він отримував поштою або на месенджер, іноді "інформаційному найманцю" дозволялося самому обирати тему", – заявляє служба.

"Гонорари за публікації зловмисник отримував через міжнародні системи онлайн-розрахунків", – уточнює СБУ.

 

За даними відомства, "підготовлені журналістом авторські статті, із потрібними кремлівським кураторам акцентами, публікувалися на шести інтернет-сайтах, які адмініструвалися із РФ та тимчасово окупованих територій України".

СБУ додає, що "на початку "кар’єри" автор підписувався справжнім прізвищем, але згодом перейшов виключно на псевдоніми".

 

"Під час досудового розслідування було проведено лінгвістичні і судово-психологічні експертизи текстів житомирського журналіста. Вони засвідчили їхній маніпулятивний вплив на свідомість читачів та підбурювання аудиторії на вчинення конкретних дій на шкоду суверенітету і незалежності нашої держави", – інформує спецслужба.

"За висновком експертів, матеріали за семантико-лінгвістичним наповненням також містять заклики до розпалювання національної ворожнечі всередині країни та між Україною та сусідніми дружніми державами", – заявляє СБУ.

У рамках кримінального провадження співробітники спецслужби провели санкціоновані обшуки за місцем проживання блогера.

Під час них правоохоронці виявили "комп’ютерну техніку з доказами листування з російськими кураторами та підготовки антиукраїнських матеріалів", вилучили "копії укладених із державними інформаційними агентствами РФ угод на підготовку замовних статей, акти прийому-передачі робіт за обумовлений гонорар та банківські картки, на які перераховувалися гроші".

 
 
 
 

Блогеру-журналісту повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 161 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЗМІ
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