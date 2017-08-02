Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Reuters оприлюднив дані про кількість загиблих росіян у Сирії за 2017 рік

Середа, 2 серпня 2017, 10:39

У Сирії за 2017 рік загинуло щонайменше 40 російських військовослужбовців та приватних підрядників, попри офіційні заяви Росії про десять загиблих.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Європейська правда.

За даними міністерства оборони Росії, десять російських військовослужбовців загинуло в цьому році в Сирії.

Проте агентство Reuters вважає, що беручи до уваги повідомлення від сімей та друзів загиблих росіян й дані від місцевих чиновників, фактична кількість загиблих серед російських солдатів та приватних підрядників становить щонайменше 40 осіб.

Більшість смертей, про які повідомляє агентство Reuters, були підтверджені більш ніж однією людиною, включаючи тих, хто знав померлих, чи місцевих чиновників.

 

У дев'яти випадках Reuters отримав підтвердження смертей, про які повідомлялося у місцевих медіа або соціальних медіа, від іншого джерела.

Повідомляється, що дані можуть бути занижені, оскільки командири заохочують сім'ї загиблих мовчати. Про це розповіли на умовах анонімності родичі та друзі кількох загиблих у Сирії росіян.

За даними Reuters, серед 40 загиблих: 21 особа - це приватні підрядники, 17 осіб - солдати. Статус двох інших людей незрозумілий

Теми: РосіяСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: