Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Захід-2017": Український посол упевнений, що РФ не нападе з Білорусі

Середа, 2 серпня 2017, 12:58

Український посол Ігор Кизим вважає, що Білорусь не буде майданчиком для нападу Росії на Україну на військових навчаннях "Захід-2017".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Білоруські новини".

"З урахуванням неодноразових запевнень білоруського керівництва підстав для тривоги, що білоруська сторона стане якимось плацдармом для нападу, у мене особисто немає", - заявив Кизим.

Посол нагадав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово запевняв нашу сторону і президента особисто в тому, що територія його країни ніколи не стане плацдармом для агресії проти України.

Водночас, за його словами, поки російські війська будуть знаходитися на території Білорусі, повного спокою з боку України не буде.

"Росія не дотримується своїх слів, Росія порушила всі міжнародні домовленості, які були. З цих міркувань Україна ніколи не буде спокійно ставитися до навчань, де є російська присутність", - підкреслив дипломат.

Як відомо, спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Глава Міноборони Білорусі Андрій Равков заявляв, що в них візьмуть участь в цілому 12 700 військовослужбовців, на території Білорусії буде близько 10 200 солдатів, з яких приблизно 3 тисячі будуть представниками РФ.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що Росія може використовувати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України і Європи.

Командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв з цього приводу: "Є побоювання, що мова йде про" Троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили будуть перекинуті в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьРосіяарміяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Білорусь
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: