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На Донеччині оголосили підозру "міністру фінансів ДНР"

Середа, 2 серпня 2017, 13:24

Прокуратура Донецької області заочно оголосила підозру у фінансуванні тероризму та намаганні змінити меж України так званому "міністру фінансів" терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

Під час досудового розслідування встановлено, що 38-річна уродженка Донецька у листопаді 2014 року добровільно вступила до лав терористів та зайняла посаду так званого "міністра фінансів ДНР".

"Перебуваючи на вказаній посаді, підозрювана реалізовує покладені на "міністерство" функції щодо фінансового контролю за використанням так званих "бюджетних коштів, коштів державних бюджетних та позабюджетних фондів ДНР", за рахунок яких, в свою чергу, фінансуються так звані "бюджетні установи ДНР", зокрема "установи силового блоку", - розповідає відомство.

За інформацією прес-служби, оскільки правопорушниця знаходиться на тимчасово непідконтрольній території, підозру їй оголошено заочно.

Зокрема, вона підозрюється у таких кримінальних злочинах: "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України" та "фінансування тероризму".

Як з'ясувала УП на сайтах терористів, підозрювану звати Катерина Матющенко.

 

Українська правда

Теми: ДонбасАТОтероризмпрокуратураДонецька область
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