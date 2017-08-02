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Синоптики попереджають про неймовірну спеку

Середа, 2 серпня 2017, 16:09

Укргідрометцентр прогнозує спеку до 38 градусів у низці регіонів України.

За даними Укргідрометцентру, 2-3 серпня вдень у Чернігівській, Черкаській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях сильна спека 35-37°, повідомляє сайт ДСНС.

3 серпня протягом всього дня по Києву та Київській області очікується 35-37°.

Як свідчить сайт Укргідрометцентру, найспекотніше буде у південних областях та в Криму – до 38 градусів.

 

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Українська правда

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Теми: погода
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