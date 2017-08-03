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Аброськін: Затриманий у "Борисполі" "злодій в законі" працював на ФСБ

Четвер, 3 серпня 2017, 04:15

Затриманий у "Борисполі" російський кримінальний авторитет на прізвисько "Пецо" працював на ФСБ.

Про це написав перший заступник голови НПУ В'ячеслав Аброськін у facebook.

"Сьогодні поліцією Києва в аеропорту "Бориспіль" був затриманий російський "злодій в законі" на прізвисько "пецо". Про цього злочинця відомо, що за "службу в ФСБ" замість 22 років позбавлення волі він отримав "бонус" та відбув покарання лише два роки", - написав він.

При цьому він додав, що за його даними, російським злочинним авторитетам і так званим "злодіям в законі", що перебувають на службі ФСБ Росії, поставлено завдання дестабілізувати ситуацію в Україні.  

"Це вибухи, вбивства, розбійні напади, тощо - все те, що призведе до зневіри наших громадян в правоохоронних органах та державній владі", - уточнив Аброськін, запевнивши, що поліція буде робити все, аби такі особи залишалися на тривалий час у  в'язницях, якщо порушили закон в нашій країні, або висилалися з України.

Як повідомлялося, в аеропорту "Бориспіль" поліція затримала російського кримінального авторитета на прізвисько "Пецо", який  намагався потрапити на територію держави за підробленим паспортом громадянина України.

Відомо, що "Пецо" був організатором озброєного угрупування, яке здійснювало вбивства, грабежі та розбійні напади. За рішенням суду кримінальний авторитет був засуджений до 22 років в’язниці. Однак покарання відбував лише кілька років.

Теми: ФСБкриміналполіція
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