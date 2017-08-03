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АТО: 30 обстрілів, бойовики застосували важку артилерію

Четвер, 3 серпня 2017, 07:46

Наприкінці минулої доби російсько-окупаційні війська посилили обстріли позицій сил АТО, використовуючи при цьому важке озброєння. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом 2 серпня незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир’я. Двічі ворог застосовував артилерію калібру 122 мм, 7 разів - міномети. Сили АТО 18 разів вогнем у відповідь припиняли обстріли противника. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

На Маріупольському напрямку ворог двічі бив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та озброєння БТР по українських опорних пунктах у Водяному. А близько 23:00 до обстрілів долучилась і 122-мм артилерія противника. Майже у цей же час бойовики застосовували артилерію калібру 122 мм і в районі Лебединського. Крім того цієї ночі стрілецька зброя противника працювала поблизу Широкиного та Павлополя. 

На Донецькому напрямку епіцентром вогневого протистояння і далі залишається Авдіївка. З 18:00 і до опівночі з декількох напрямків бандити 6 разів били з гранатометів і стрілецької зброї по південних околицях міста. У відповідь сили АТО також відкривали щільний вогонь.

На Луганському напрямку під мінометний вогонь противника потрапили опорні пункти ЗСУ у Кримському, Троїцькому та Катеринівці. А з гранатометів злочинці били по Новоолександрівці та Новозванівці. 

У штабі додали, що черговим фактом ескалації конфлікту з боку бойовиків став обстріл 2 серпня будинків мирних мешканців Водяного. Тут близько 22:00 окупанти випустили щонайменше 6 мін калібру 120 мм.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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