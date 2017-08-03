Володимир Кличко пішов з боксу

Титулований український боксер Володимир Кличко завершує свою спортивну кар'єру.

Про це він повідомив на своєму youtube-каналі.

"У якийсь момент життя в силу різних обставин ми повинні або хочемо перемкнути нашу активну частину життя і підготуватися до наступної глави, до нових викликів, випробувань. Очевидно, я не виняток з правил, і зараз прийшла моя черга зробити це", - каже він.

Кличко сподівається, що його наступна кар'єра, яку він вже паралельно почав кілька років тому, стане такою ж успішною, як і попередня.

"Я хочу запросити вас (мої шанувальники - ред.) продовжити цю нову і захоплюючу подорож разом зі мною і з брендом "Кличко", - завершив він свою промову.

При цьому Кличко так і не сказав, про яку його нову кар'єру йдеться. Проте під час промови він повідомив, що, поки був боксером, створив свій бізнес та об'єкти інтелектуальної власності.

"Я став отельєром, тренером, менеджером, промоутером, фінансистом", - зазначив він.

Як відомо, 29 квітня екс-володар титулів чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBO і WBA 41-річний Володимир Кличко поступився в титульному поєдинку за пояси за версіями WBA і IBO британцеві Ентоні Джошуа.

28 листопада 2015 року Кличко програв за очками в титульному поєдинку британцеві Тайсону Ф'юрі і втратив усі свої пояси. Після цього сторони кілька разів намагалися домовитися про реванш, але він так і не відбувся.

Євген Кізілов, УП