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Одеські туристи потрапили під каменепад у Північній Осетії – росЗМІ

Четвер, 3 серпня 2017, 11:51

Група туристів із Одеси потрапила під каменепад в горах Північної Осетії, у результаті чого двоє постраждали.

Про це "РИА Новости" повідомив представник ГУ МНС по Північній Осетії.

"Сьогодні о 6.00 мск розпочато рятувальну операцію з надання допомоги туристичній групи з Одеси. Надійшла інформація, що група на перевалі Допах (Дігорський район) потрапила під каменепад", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, двох учасників групи притисло камінням.

"Учасники групи самостійно визволили їх із-під каміння. Але туристи отримали травми, які не дозволяють їм пересуватися самостійно", – додав представник МНС.

За ними направили групу з семи рятувальників Північно-Осетинського пошуково-рятувального загону, додали в управлінні.

Директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич сказав "Українській правді", що перевіряє цю інформацію.

Теми: надзвичайна подія
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