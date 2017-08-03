Одеські туристи потрапили під каменепад у Північній Осетії – росЗМІ

Група туристів із Одеси потрапила під каменепад в горах Північної Осетії, у результаті чого двоє постраждали.



Про це "РИА Новости" повідомив представник ГУ МНС по Північній Осетії.



"Сьогодні о 6.00 мск розпочато рятувальну операцію з надання допомоги туристичній групи з Одеси. Надійшла інформація, що група на перевалі Допах (Дігорський район) потрапила під каменепад", – сказав співрозмовник агентства.



За його словами, двох учасників групи притисло камінням.



"Учасники групи самостійно визволили їх із-під каміння. Але туристи отримали травми, які не дозволяють їм пересуватися самостійно", – додав представник МНС.



За ними направили групу з семи рятувальників Північно-Осетинського пошуково-рятувального загону, додали в управлінні.



Директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич сказав "Українській правді", що перевіряє цю інформацію.

