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Спека протримається першу декаду серпня – синоптики

Четвер, 3 серпня 2017, 15:27

Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода.

Про це сказала "Українській правді" начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Людмила Савченко.

За її словами, спека триватиме до кінця першої декади серпня.

Лише на заході країни спека трохи спаде після 6 серпня – до 23-29 градусів, сказала Савченко.

Але на півдні, у центрі та в інших регіонах до 10 серпня спаду температури не чекають.

При цьому середня місячна температура у серпні, за прогнозом синоптиків, очікується 19-24° (у гірських районах 17-18°), що на 1-2° вище за середні значення на цей період зазвичай.

А місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, у Карпатах 104-122 мм, що близько до середніх значень за базовий період.

4 серпня у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується сильна спека – вдень 35-37°, попереряджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Погода 4 серпня
Погода 4 серпня

У Києві, попри ймовірну хмарність, збережеться суха й спекотна погода, 32-35°, пише синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"Перші зблиски надії на повалення диктатури спеки - з 6-7 серпня. У південній частині та на сході більш ймовірно з 10-11 серпня", – зазначає вона.

Під час спеки радять регулярно пити воду, аби не було зневоднення. Добре приймати прохолодний душ. Крім того, експерти радять їсти більше фруктів та овочів, соки і злаки, і утриматися від продуктів із високим вмістом жирів, цукру, солі, а також м'яса.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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