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Малахов погрожує звільнитися з російського "Первого" через політику

Четвер, 3 серпня 2017, 17:06

У найпопулярнішого телеведучого РФ Андрія Малахова, програма якого перегнала в рейтингу пряму лінію з Путіним, виник конфлікт з керівництвом через політику.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Російська служба ВВС.

Як показують дані Mediascope (колишня TNS), політичні теми викликають куди менший інтерес у глядачів. Навіть рейтинг "Прямої лінії" з президентом Володимиром Путіним на "Первом" виявився нижчим, ніж рейтинг випуску "Пусть говорят" в той самий день. У студії у Малахова тоді обговорювали скандали з актором Олексієм Паніним.

Проблеми почалися в травні, коли на канал повернулася продюсер Наталя Ніконова, яка раніше очолювала студію спецпроектів "Первого" і вже керувала, крім іншого, виробництвом шоу "Пусть говорят".

"Ніконова повернулася на "Первый", щоб перетрусити суспільно-політичний блок перед президентськими виборами", - говорить джерело.

Самого Малахова росіяни вже кілька років поспіль включають в список представників російської еліти. Так, в грудні 2016 року 4% віднесли його представникам еліти країни (опитування "Левада-центру").

А в 2011-2012 роках телеведучий опинявся в першій десятці представників еліти, поряд з президентом Путіним, міністром закордонних справ Лавровим і головою РПЦ Патріархом Кирилом (опитування ВЦИОМ).

При цьому, патріарх програвав Малахову за популярністю. На всі зміни, які зараз відбуваються на російському телебаченні, потрібно дивитися через призму майбутніх президентських виборів, каже політолог Костянтин Калачов.

Внаслідок конфлікту Малахов погрожує піти з каналу. На його місце пробують інших ведучих, зокрема Дмитра Шепелєва, який раніше працював в Україні.

Теми: РосіяПутін
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