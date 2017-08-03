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Радецький оскаржить свій штраф у 6,8 тисяч гривень

Четвер, 3 серпня 2017, 17:10

Заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Руслан Радецький оскаржить рішення Дніпровського районного суду Києва, який оштрафував його на 6,8 тис. гривень за неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів.

Про це Радецькій розповів в коментарі "Українській правді".

"Так, подам апеляцію", - сказав він.

 Радецький також заперечив, що у нього був конфлікт інтересів.

Як відомо, 2 серпня Дніпровський районний суд Києва оштрафував Радецького на 6,8 тис. гривень за неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів.

Радецький начеб то міг вплинути на відтермінування перевірки судді райсуду столиці Христини Тарасюк. Раніше ця суддя у лютому ухвалила рішення про невинуватість Радецького у справі про керування автомобілем у нетверезому стані.  

Олександр Шумілін, УП

Теми: НАЗКсуд
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