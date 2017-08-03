Заступника голови НАЗК Радецького оштрафували на 6,8 тисяч грн
Дніпровський районний суд Києва оштрафував заступника голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Руслана Радецького на 6,8 тис. гривень за неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів.
Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляють Українські Новини.
Відповідне рішення суддя Андрій Курило виніс у середу. Також Радецький був оштрафований за здійснення дій в умовах реального конфлікту інтересів.
Рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.
Як відомо, заступник голови НАЗК Руслан Радецький міг вплинути на відтермінування перевірки судді райсуду столиці Христини Тарасюк. Раніше ця суддя у лютому ухвалила рішення про невинуватість Радецького у справі про керування автомобілем у нетверезому стані.
Так, на Радецького склали два адмінпротоколи за ч. 1, 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП.
Відповідальність за таке правопорушення - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 3400 грн.