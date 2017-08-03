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МОЗ запевняє, що у Супрун немає проблем із громадянством

Четвер, 3 серпня 2017, 17:37

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун отримала українське громадянство відповідно до чинного законодавства України.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає Укрінформ.

"В.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун є громадянкою України, має український паспорт, в тому числі для виїзду за кордон. Всі дії в контексті громадянства України було вчинено у суворій відповідності до чинного законодавства України", - заявили у міністерстві.

Як відомо, 3 серпня депутати ВР з фракції "Опозиційного блоку" Ігор Шурма та Олексій Білий звернулися до Державної міграційної служби з проханням перевірити в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун на предмет подвійного громадянства.

Зокрема, чи виконала Супрун вимоги щодо припинення громадянства іншої країни.

Громадянство України Уляні Супрун та її чоловіку Марку Супруну було надано у липні 2015 року указом президента України.

Теми: охорона здоров'ягромадянство
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