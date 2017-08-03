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ЗМІ: Кортеж Луценка тричі порушив правила дорожнього руху

Четвер, 3 серпня 2017, 22:58

Кортеж генпрокурора Юрія Луценка часто порушує правила дорожнього руху, виїжджає на зустрічну смугу, розвертається через подвійну суцільну лінію.

Відповідні факти неодноразово фіксували журналісти програми "Схеми".

Так, зокрема, трапилося 11 липня, коли два авто "Тойота Кемрі", якими користується очільник ГПУ, прямували до Верховної Ради на розгляд питання щодо зняття депутатської недоторканності з кількох народних депутатів, коли до засідання лишалося 10 хвилин.

Те саме порушення з боку кортежу генерального прокурора журналісти фіксували ще двічі.

Ж​урналісти помітили, як, заїжджаючи до Головного управління СБУ, цей кортеж перетнув подвійну суцільну розмітку, щоб не їхати далі розвертатися на перехресті.

Також журналісти стали свідками як на вулиці Мечникова, тягнучись кілька хвилин у великому заторі, кортеж генерального прокурора зрештою поїхав зустрічною смугою, перетнувши подвійну суцільну.

Редакція програми надіслала запит до Генеральної прокуратури з проханням прокоментувати, через які причини автівки, на яких пересувається Юрій Луценко, нехтують правилами дорожнього руху. Однак відповіді не отримала.

"Українська правда" у Threads

Теми: Луценко
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