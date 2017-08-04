Суд арештував "вертолітний майданчик Януковича" на Парковій дорозі

Апеляційний суд Києва за поданням ГПУ виніс рішення про накладення арешту та заборону користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею понад 2 га та розташованих на цих ділянках об'єктах нерухомості так званої " Вертолітної площадки Януковича", власником якого є ТОВ "Амадеус Ко".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Майно передано на відповідальне зберігання ДП "Фінансування інфраструктурних проектів".

Нагадаємо, Верховним Судом України 28 лютого 2017 задоволено заяву Генеральної прокуратури України та скасовано незаконні судові рішення, якими безпідставно, за відсутності висновків органів Державної фіскальної служби України, з Державного бюджету України на користь ТОВ "Амадеус Ко" стягнуто понад 66 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

ТОВ "Амадеус Ко" виступило замовником будівництва вертолітного майданчика для тодішнього президента України Віктора Януковича, нагадує Інтерфакс-Україна.

У травні 2012 року голова тимчасової контрольної комісії з вивчення ситуації навколо забудови Паркової алеї та Дніпровських схилів столиці депутат Київської міськради Олександр Бригинець заявляв про намір Київради звернутися до органів прокуратури та Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю щодо перевірки законності будівництва вертолітного майданчика для президента України і відповідності споруджуваного об'єкта проектній документації.

До цього, на той час лідером партії "УДАР", нині мер Києва Віталій Кличко оскаржив в Окружному адміністративному суді Києва будівництво вертолітного майданчика для президента на столичних схилах Дніпра, подавши позов для визнання протиправним та скасування рішення Київради від 28 грудня 2010 року № 525/5337, згідно з яким ТОВ "Амадеус Ко" отримало в оренду на 25 років земельні ділянки площею 2,18 га. Пізніше будівля КВЦ неодноразово піддавалося обшуків правоохоронців.

Українська правда