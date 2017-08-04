У параді на День незалежності вперше візьмуть участь війська НАТО

У військовому параді, що пройде в Києві на День незалежності 24 серпня, вперше в історії України візьмуть участь представники армій країн-учасниць НАТО.

Про це заявив в інтерв'ю українським телеканалам міністр оборони Степан Полторак.

"В цьому році дуже багато наших партнерів виявили бажання брати участь в святкуванні Дня незалежності України. Поруч з нами будуть знаходитись представники збройних сил країн Альянсу", - зазначив він, перебуваючи на репетиції параду, що проходила 3 серпня на аеродромі заводу ім. Антонова під Києвом.

За словами міністра, Україна веде перемовини з цього приводу з усіма країнами-учасницями НАТО. Погодження прислати своїх військових на парад надали вже 6 з них, але Полторак сподівається, що ця цифра зросте до 10.

Як повідомили "Українській правді" у прес-службі Міноборони, у святкуванні незалежності України цьогоріч візьмуть участь військовослужбовці з Грузії.

Міністр також розповів, що загалом в параді цьогоріч візьмуть участь 4,5 тис. військовослужбовців. Тисяча з них – це ті, що брали участь в АТО.

Крім того, повідомив Полторак, по центру Києва проїдуться більше 70 одиниць військової техніки, серед якої багато нових зразків. Зокрема, це будуть системи залпового вогню, броньована техніка, новітні засоби розвідки.

Фото зі сторінки степана полторака у facebook

Фото зі сторінки степана полторака у facebook

Як повідомлялося, 1 серпня на території авіаційного заводу імені Антонова пройшло перше спільне тренування Нацгвардії та інших силових структур у рамках підготовки до військового параду.

Парад військ пройде 24 серпня на Хрещатику в Києві.

Євген Кізілов, УП