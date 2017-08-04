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Українцям обіцяють осінь вже після 10 серпня

П'ятниця, 4 серпня 2017, 12:36

Після 10 серпня в Україні очікується зниження температури.

Про це повідомила заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова. 

"Десь після 10 серпня буде зниження температури. І далі, по суті, починається осінь. Десь з середини серпня температурний режим буде значно нижчий", - повідомила вона.

Як відомо, за даними Укргідрометцентру, 4 серпня у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях тримається сильна спека 35-37°,  5 серпня така ж температура очікується у центральних, південних та східних областях, на решті території - від +30 до +32 градусів, на заході - грози та дощі. 

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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