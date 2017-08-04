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Медведєв зібрався в окупований Крим – ЗМІ

П'ятниця, 4 серпня 2017, 12:46

Глава російського уряду Дмитро Медведєв планує в п'ятницю, 4 серпня, відвідати кримську Феодосію.

Про це повідомляють кілька російських ЗМІ, деякі з них посилаються на інформацію, отриману в уряді РФ.

За їхніми даними, на суднобудівному заводі "Море" прем'єр проведе нараду щодо стану та перспектив розвитку промисловості в Криму.

Водночас, за інформацією мас-медіа, в нараді мають намір взяти участь російські віце-прем'єри Аркадій Дворкович і Дмитро Рогозін, повноважний представник президента Росії в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов, т.в.о. губернатора Севастополя Дмитро Овсянников, представники центральних органів виконавчої влади, керівники профільних підприємств.

Як відомо, закон України забороняє такі візити. Іноземці, які відвідали півострів в обхід українських пунктів пропуску, отримують статус персон нон-грата в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведєвКримРосія
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