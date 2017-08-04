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Сина екс-директора "Енергоатома" взяли під домашній арешт

П'ятниця, 4 серпня 2017, 15:43

Солом'янський райсуд Києва взяв сина колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" Артема Кіма під цілодобовий домашній арешт строком два місяці.

Про це УП повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Козачина, який представляв в суді сторону обвинувачення.

За його словами, Кім, який також є бойфрендом співачки Даші Астаф'євої, носитиме електронний браслет стеження.

"Цілодобовий домашній арешт з браслетом", - сказав прокурор.

Крім цього, на нього поклали низку зобов'язань, зокрема - прибувати до суду за першим викликом, здати паспорти для виїзду за кордон, повідомляти слідчих та суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження та свідками.

 
Артем Кім слухає вирок суду
фото романа кравця

Як повідомлялося, 2 серпня НАБУ затримало сина колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" та Южно-Української АЕС Артема Кіма за підозрою в розкраданні 27 мільйонів гривень "Енергоатома".

Роман Кравець, УП

Теми: Енергоатомсударештскандал
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