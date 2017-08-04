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Прикордонники: Потік людей на кордоні з Кримом впав у 3,5 рази

П'ятниця, 4 серпня 2017, 16:08

Кількість людей, що перетинають адмінмежу із окупованим Кримом з 2015 року зменшилася у 3,5 рази.

Про це "Українській правді" розповів речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Ми з місяця в місяць, з року в рік бачимо стійку тенденцію до зниження потоку через адмінмежу", - сказав він.

"Якщо взагалі говорити про тенденцію по роках, то починаючи з 2015 року трафік зменшився більше ніж в 3,5 рази. Тобто тенденція є абсолютно сталою і абсолютно підтверджена статистикою", - сказав Слободян.

Він розповів, що на КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" черги відсутні, тому що там трафік мінімальний.

"Якщо говорити про "Чонгар" з нашого боку, то і там не було б скупчення автотранспорту, бо кількість людей, які їдуть – невелика. Але, для того, щоб створювати картинку нібито вдалого туристичного сезону росіяни на півострові, на їхньому пропуску повільно оформляють транспортні засоби, не більше 4-5 за годину спеціально для того щоб накопичувалися автомобілі", - розповів Слободян.

"І прискорюються вони тільки в тому випадку, коли з'являються журналісти російських каналів. Тоді вони прискорюються, навіть більше ніж цього потребує ситуація, показуючи, що нібито вони швидко працюють, а на українській стороні черги. Це спеціальний маніпуляційний хід, який ми спостерігаємо з другої половини травня", - сказав він.  

У п'ятницю Держприкордонслужба опублікувала статистику за липень щодо кількості людей і автомобілів, що перетнули адмінмежу із Кримом з обох боків.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Криманексія
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