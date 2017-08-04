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ЄС розширив санкції проти Росії через скандал з Siemens

П'ятниця, 4 серпня 2017, 17:16

ЄС розширив санкції проти Росії через постачання турбін Siemens до анексованого Криму, додавши три компанії та трьох росіян, серед яких заступник міністра енергетики РФ, до санкційного списку.

Про це йдеться на офіційному сайті Єврокомісії, передає Європейська правда.

"ЄС додав трьох громадян РФ та три компанії, причетних до постачання газових турбін до анексованого Криму, до переліку осіб, які підпадають під обмежувальні заходи щодо дій, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - йдеться в заяві.

Під санкції ЄС потрапили: заступник міністра енергетики РФ Андрій Черезов, керівник вдділу Міненерго РФ Євгеній Грабчак та глава ВАТ ЗО "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.

Серед компаній -  російські ВАТ ЗО "Технопромекспорт", ТОВ ЗО "Технопромекспорт" та ЗАТ "Інтеравтоматика".

"Cанкції включають заморожування активів та заборону на в'їзд, та стосуються наразі 153 осіб та 40 організацій. Заходи були введені в березні 2014 року та були продовжені в березні 2017 року до 15 вересня 2017 року", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Росія доставила на окупований півострів чотири турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.

Концерн вирішив зупинити поставку енергетичного обладнання російським державним компаніям, доки не напрацює нових правил контролю поставок.

Крім того, Siemens подав позови до Арбітражного суду Москви проти причетних до постачання його турбін в окупований Крим.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Siemens може втратитивід 100 до 200 мільйонів євро виручки в Росії через скандал з поставками турбін до тимчасово окупованого Криму.

Теми: санкціїРосіяЄС
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