Омелян: Суд визнав незаконним виведення "Укрзалізниці" з-під контролю Мінінфраструктури

Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною постанову уряду, яким "Укрзалізницю" було виведено з-під порядкування Мінінфраструктури.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Сьогодні представники Мінінфраструктури отримали судове рішення, відповідно до якого суд визнав незаконним рішення КМУ про передачу ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Мінінфраструктури. Відповідну постанову прийнято сьогодні Окружним адмінісудом Києва, який визнав незаконною та нечинною постанову Уряду від 18.01.2017 # 52 "Про внесення змін до Статуту ПАТ "Укрзалізниця", - написав він на Facebook.

Також, за словами Омеляна, суд дійшов висновку про протиправність дій Мінекономрозвитку в частині підготовки та внесення на розгляд уряду проекту зазначеної постанови.

"Судом встановлено численні порушення законодавства, зокрема непогодження проекту постанови із зацікавленими органами влади, непроведення правової експертизи Мін'юсту. Крім того, проект не розглядався на засіданні урядового комітету та не включався до порядку денного чергового засідання КМУ", - зазначив міністр.

За результатами розгляду справи, як повідомив Омелян, суд визнав виключне право Мінінфраструктури на розроблення проектів актів про внесення змін до Статуту ПАТ "Укрзалізниця" як міністерства, компетенція якого у таких питаннях є домінуючою.

"Після набрання законної сили таким судовим рішенням "Укрзалізниця" повернеться додому", - зазначив урядовець.

18 січня стало відомо, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий статут ПАТ "Укрзалізниця", згідно із яким Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління компанії.

Українська правда