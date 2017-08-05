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У львівській психлікарні пацієнт захопив 76 заручників: є постраждалі

Субота, 5 серпня 2017, 11:12
У львівській психлікарні пацієнт захопив 76 заручників: є постраждалі

У львівській психіатричній лікарні пацієнт захопив 76 заручників, погрожуючи вчинити над ними фізичну розправу.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Правоохоронці локалізували зловмисника та звільнили людей – 10 отримали тілесні ушкодження, шестеро з них госпіталізовано, троє з яких у важкому стані.

За даними поліції, на місці події було ухвалено рішення про штурм заблокованого приміщення.

"Правоохоронці локалізували зловмисника та звільнили заручників. Під час штурму 5 поліцейських отримали тілесні ушкодження. Особу зловмисника встановлено – це 30-річний львів’янин, котрий за рішенням суду від 2013 до 2017 року перебував у лікарні на примусовому лікуванні за вбивство батька", - повідомили у поліції.

Чоловік був відпущений додому, проте за клопотанням родичів 4 серпня  знову був поміщений у медичний заклад.

"Близько 19:00 чоловік почав поводитись неадекватно, заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів, пошкодив майно та розбив вікна. Склом з розбитого вікна чоловік травмував десятьох пацієнтів, троє з яких зараз перебувають у важкому стані. Усім потерпілим лікарі надають допомогу", - повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Тарас Сабанюк.

Теми: Львів
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