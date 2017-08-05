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Лідер німецьких лібералів закликав тимчасово "забути" про анексію Криму

Субота, 5 серпня 2017, 16:11

Питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Про це в інтерв’ю виданням Funke Mediengruppe заявив глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє Tagesschau.

"Безпека і благополуччя в Європі залежать у тому числі від відносин з Москвою", - сказав політик.

Лінднер виступив за зміну курсу Берліна стосовно Росії. Він заявив, що необхідно напрацювати такі пропозиції, які б дозволили Путіну змінити свою політику "без втрати обличчя".

"Говорячи про табу: я боюся, що Крим потрібно розглядати як довгостроковий тимчасовий стан", - сказав лідер ВДП. Він вважає, що конфлікт навколо Криму зараз "потрібно "загерметизувати", щоб досягти прогресу за іншими напрямами ".

Лінднер також не погоджується, що антиросійські санкції можуть бути зняті лише після повного виконання мінських домовленостей. "Позитивні проміжні успіхи теж потрібно цінувати", - сказав він.

Водночас, які відзначає Tagesschau, заяви Лінднера суперечать офіційній програмі його партії. "Поки президент Путін продовжує свою політику втручання, санкції проти Росії мають зберігатися, а повернення Росії до складу "Великої вісімки" - виключене", - ідеться у програмі.  

За даними опитувань, Вільна демократична партія проходить у Бундестаг на вересневих виборах. Очікується, що Вільні демократи можуть сформувати альянс із Християнсько-демократичним союзом Ангели Меркель.  

Європейська правда

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