Добкін каже, що ГПУ "відпрацьовує інші варіанти" щодо нього

Народний депутат Михайло Добкін заявляє, що за дорученням Генпрокуратури співробітники головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області шукають нові приводи для порушення кримінальної справи проти нього.

Про це він заявив в ефірі каналу "112 Україна" в суботу.

"Вони на цьому не зупинилися. Розуміючи, що там у них немає перспектив, а просто реалізувавши під гарячу руку те, що попалося, для того щоб зняти недоторканність і посадити мене, вони зараз відпрацьовують інші варіанти. Зараз бігають з намиленою шиєю співробітники харківської обласної Державної фіскальної служби, збирають якесь листя від лопухів, шукають, де я щось неправильно написав", - сказав Добкін.

За словами депутата, "весь цей поспіх призводить до того, що вони себе документують".

"Мені нещодавно потрапив в руки документ, згідно з яким Генеральна прокуратура примудрилася в одному листі три статті на себе в майбутньому зібрати: і дати доручення Фіскальній службі ініціювати перевірку, і показати, що вони в незаконний спосіб влізли в державний реєстр фізичних осіб - платників податків, куди вони не можуть влазити, якщо у них не було кримінальної справи, і ще третє", - сказав він, не назвавши третє "порушення".

На питання, чи сяде він у в'язницю, Добкін відповів: "Та мені все одно".

Як відомо, 4 серпня Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб нардепа з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

15 липня Печерський райсуд Києва заарештував Добкіна і встановив заставу в розмірі 50 млн гривень.

В діях нардепа правоохоронці бачать ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Депутат Ради Вадим Новинський (ОБ) і колишній віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков внесли заставу за Добкіна.

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Українська правда