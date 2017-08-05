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Радбез ООН прийняв нові санкції проти КНДР

Субота, 5 серпня 2017, 23:19
Радбез ООН прийняв нові санкції проти КНДР

Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла нові санкції щодо Північної Кореї.

Як повідомляє Reuters, проект резолюції був розроблений США у відповідь на два запуски КНДР міжконтинентальних балістичних ракет.

Резолюція забороняє КНДР експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди і морепродуктів.

Крім того, державам-членам ООН забороняється збільшувати поточне число північнокорейських робітників, що працюють за кордоном, також забороняються нові спільні підприємства з Північною Кореєю і будь-які нові інвестиції в поточні спільні підприємства.

Також цим рішенням дев'ять людей і чотири компанії КНДР, включаючи основний валютний банк Північної Кореї, додані в чорний список США.

"Ми не повинні обманювати себе, думаючи, що ми вирішили проблему, анітрохи. Північнокорейська загроза не залишила нас, вона швидко стає все більш небезпечною", - сказала після голосування посол США в ООН Ніккі Гейлі.

"Потрібні подальші дії. Сполучені Штати здійснюють і продовжуватимуть здійснювати розумні заходи для захисту себе і наших союзників", - сказала вона, додавши, що Вашингтон продовжить щорічні спільні військові навчання з Південною Кореєю.

Як повідомлялось, 29 липня Північна Корея повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США.

Теми: ООНКНДРсанкції
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