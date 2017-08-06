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Штаб АТО: Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в Кримському, є поранені

Неділя, 6 серпня 2017, 02:18

5 серпня близько 18:20-18:45 бойовики відкрили провокаційний вогонь по українських позиціях в районі населеного пункту Кримське.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Терористи били з мінометів калібру 82 мм, СПГ і стрілецької зброї. Обстріл вівся з боку окупованого н.п. Желобок.

В результаті цих обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців. Їм вчасно була надана перша медична допомога, вони госпіталізовані у військовий медичний заклад.

У штабі зазначили, що в іншому окупованому місті Сетянівка було свято на честь річниці з дня його заснування. Для цього бойовики запросили у Української сторони СЦКК режим "тиші". Однак пізніше самі терористи його і порушили.

"Українські захисники відкрили адекватний вогонь у відповідь. Через певний час противник припинив ворожий обстріл", - йдеться в повідомленні.

Теми: АТОДонбас
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